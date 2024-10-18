Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı

Beşiktaş'ta olağanüstü bir performans sergileyerek kariyer sezonuna imza atan Gedson Fernandes, Avrupa kulüplerini peşine takmaya devam ediyor. Portekizli yıldız, Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'in radarına girdi.

TAKİP ETMEK İÇİN EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Nuri Şahin, Gedson Fernandes'i sıkı markaja almış durumda. Alman ekibi, Portekizli futbolcu için bir izleme komitesi görevlendirdi. Dortmund'un yetkilileri, 25 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın hem lig hem de Avrupa'daki maçlarını yakından takip ediyor.

BONSERVİSİNİN YARISI BENFICA'YA

Türkiye'ye 2021 yazında Galatasaray formasıyla adım atan Gedson Fernandes, 2022-2023 sezonunda ise bonservisiyleBeşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlılar, Fernandes için bonservisini elinde bulunduran Benfica'ya 6 milyon euro ödedi. Portekizli yıldızın sözleşmesinde dikkat çeken bir madde bulunuyor. Gedson'un olası bir satışında bonservisinden elde edilecek gelirin yarısı Portekiz ekibine gidecek.

BEŞİKTAŞ ÇOK PARA İSTİYOR

Beşiktaş Yönetimi, yapılan anlaşmadaki bu madde nedeniyle Gedson için çok yüksek bir bonservis bedeli bekliyor. Ocak ayında olası bir satışa sıcak bakmayan siyah-beyazlılar, gelecek ciddi teklifler ise sezon sonuna ertelemeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un vazgeçilmezlerinden olan25 yaşındaki orta saha, bu sezon tüm kulvarlarda 12 resmi maçta forma giydi. Gedson, bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asistlik performans sergileyerek 8 gole doğrudan katkı yaptı.