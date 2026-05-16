Nuri Şahin: 'İstediğimiz yerde, en azından olmak istediğimiz yerde ligi bitirdik'

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "İstediğimiz yerde, en azından olmak istediğimiz yerde ligi bitirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek, sezonu 3 puanla tamamladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu. Şahin, "Bugün enteresan bir maç oldu. Çok iyi oynayamadık. Bizim için önemli olan maçı kazanmaktı. Çok erken gol bulduk. Performans analizi yapmaya gerek yok. İstediğimiz yerde, en azından olmak istediğimiz yerde ligi bitirdik. Bu nedenle çok mutluyum, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Samsunpor ve Göztepe'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Türk futbolu için değerli bir yarış oldu. Gaziantep FK'ya önümüzdeki yıl başarılar diliyorum. Şu an sadece biraz dinlenmek istiyorum. Başakşehir'in her zaman hedefi var. Her zaman yarışta olmak istiyoruz. İnşallah gelecek yıl üstüne koymaya devam ediyoruz. Şuan anın tadını çıkarmak istiyoruz" dedi.

"Kupa finalini inşallah Trabzonspor kazanır"

Avrupa kupalarına katılma ihtimali ile ilgili soruya da cevap veren Şahin, "Avrupa bizim elimizde değil. Konya ve Trabzon çok zorlu bir final oynayacak. İki takıma da başarılar diliyorum. Tabi ki inşallah Trabzonspor kazanır ama biz elimizden geleni yaptık. Olmamız gereken yerde, olabileceğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse ne mutlu bize. Olamazsak da bizim elimizde olan bir şey değil. Elimizden geleni yaptık" diye konuştu. - GAZİANTEP

