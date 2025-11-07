Haberler

Nuri Şahin: 'Gereksiz Bir Mağlubiyet Aldık'

Güncelleme:
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Gençlerbirliği'ne karşı kaybettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, ikinci yarıda iyi bir oyun oynadıklarını ancak bu yeterli olmadığını belirtti.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "İkinci yarı çok iyi bir oyun oynadık ama yetmedi. Mağlup olduk, çok gereksiz bir mağlubiyetti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Çok gereksiz bir mağlubiyet oldu bizim için. Çünkü yine deplasmanda bir 45 dakikayı harcadık diyebilirim. Ligimiz çok sert. 45 dakika yetmiyor belki diğer maçlarda da söylediklerimin aynısını söylüyorum şu anda ama gerçek bu. İkinci yarı çok iyi bir oyun oynadık ama yetmedi. Mağlup olduk, çok gereksiz bir mağlubiyetti" diye konuştu. - ANKARA

