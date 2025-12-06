Haberler

Nuri Şahin: "Galibiyete yakın olan taraf bizdik"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu belirtti. Üçüncü bölgede daha sakin kalsalardı maçı kazanabileceklerini ifade etti.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fenerbahçe maçını kazanabileceklerini belirterek, "Galibiyeti hak eden, yakın olan taraf bizdik. 3. bölgede biraz daha sakin kalsaydık. Biraz daha net olsaydık belki maçı kazanabilirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "İlk 5 dakika istediğimiz gibi geçmedi ama sonra iyi performans sergiledik. Bizim adımıza iyi geçen bir oldu. Galibiyeti hak eden, yakın olan taraf bizdik. Üçüncü bölgede biraz daha sakin kalsaydık. Biraz daha net olsaydık belki maçı kazanabilirdik. İstediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. Üçüncü bölgede daha sakin kalsaydık ve net oynasaydık daha fazla gol atabilirdik. Maçı kazanabilirdik. 1 puana sevinemeyeceğim ama oyun olarak büyük bir adım attık. Üzgünüz ama aynı zamanda takımımla gurur duyuyorum. Bunun üzerine inşa edeceğimiz çok şey var. Bizim için çok değerli bir oyun" ifadelerini kullandı.

"Serzenişim basit korner vermek"

Fenerbahçe'nin çok fazla köşe vuruşu kazanması ve yenilen golün de buradan olması üzerine Nuri Şahin, "Üzgünüz bir yandan da takımımla gurur duyuyorum. Problem yaşamaktan ziyade Fenerbahçe oyuncuları problem oluşturuyor. Yediğimiz golde Skriniar'ı markaj edemedik. Ne kadar az pozisyon verirsek o kadar iyi. Serzenişim basit korner vermek. Fenerbahçe'yi duran topta savunmak çok kolay değildir" diye konuştu.

"Takım olarak çok daha iyi bir Başakşehir oldu"

Harit ve Kemen'in performansına ilişkin ise Şahin, "Olivier, geldiğimizde ritmini tam bulamamıştı. Sonrasında çok güzel toplantı geçirdik kendisiyle. İyi futboluyla bizim için çok değerli oyuncu. Harit için ise yurt dışından gelmeleri gibi konular; biz oyunculara o zamanı vermeye çalışıyoruz. Fiziksel ve oyun olarak katkı verdi. Sırada skora katkı vermesi kaldı. Takım olarak çok daha iyi bir Başakşehir oldu. Artık puan alıp maç kazanmak bizim için değerli adımlar" dedi.

"Bertuğ, ödüllerini dakika ve gol olarak almaya başladı"

Beraberlik golünü atan Bertuğ Yıldırım ile ilgili ise 37 yaşındaki teknik adam şunları söyledi:

Karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna girdikten 10 dakika sonra beraberlik golünü atan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın performansıyla ilgili de konuşan Nuri Şahin, "Bertuğ'u iyi tanıyorum ve nasıl bir oyuncu olabileceğini herkesten iyi biliyorum. Buraya geldiğimizde hazır değildi. Biz ona zaman verdik. Yavaş yavaş rekabetin içine giriyor. Öz güveni daha iyi. İdmanlarda daha iyi. Ödüllerini de dakika alarak ve gol atarak almaya başladı. Ülkemiz için de çok değerli bir yetenek. İnşallah onu milli takıma gönderebiliriz. Onun adına çok mutlu oldum. Trabzonspor maçında golü attıktan sonra oyununu beğenmemiştim ama bugün golü atmasının ardından iyi bir performans sergiledi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
