Üye Girişi
Haberler

Nuray Levent Güngör, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 gümüş madalya kazandı

Spor Haberleri

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Nuray Levent Güngör, Romanya'da düzenlenen Gençler ve U23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda ülkemize 3 gümüş madalya kazandırdı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Nuray Levent Güngör, Romanya'da düzenlenen Gençler ve U23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda yine önemli uluslararası başarılara imza attı.

Ülkemize; koparma, silkme ve totalde olmak üzere 3 gümüş madalya kazandıran Nuray Levent Güngör, başarılarına bir yenisini ekleyerek ülkemizi ve Düzce Üniversitesi'ni gururlandırdı.

Şampiyona ile ilgili duygularını dile getiren Düzce Üniversitesi mezun öğrencisi Güngör, "Bu benim için son U23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ydı. Destek veren ve dua eden herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Düzce Üniversitesi Nuray Levent Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title