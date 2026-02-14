Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
7. gün mücadelesinin ardından Norveç, 8 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya ile madalya tablosunda liderliğini sürdürüyor.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 7. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 7. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 4 madalyayla tamamlayan Norveç, 8 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 18 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 7. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç83718
2İtalya63918
3ABD47314
4Fransa45110
5Almanya44311
6İsveç4318
7İsviçre4127
8Avusturya36312
9Japonya33814
10Hollanda3317
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
