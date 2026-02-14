2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
7. gün mücadelesinin ardından Norveç, 8 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya ile madalya tablosunda liderliğini sürdürüyor.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 7. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunların 7. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü 4 madalyayla tamamlayan Norveç, 8 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 18 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Oyunlarda 7. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|8
|3
|7
|18
|2
|İtalya
|6
|3
|9
|18
|3
|ABD
|4
|7
|3
|14
|4
|Fransa
|4
|5
|1
|10
|5
|Almanya
|4
|4
|3
|11
|6
|İsveç
|4
|3
|1
|8
|7
|İsviçre
|4
|1
|2
|7
|8
|Avusturya
|3
|6
|3
|12
|9
|Japonya
|3
|3
|8
|14
|10
|Hollanda
|3
|3
|1
|7
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor