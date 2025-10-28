NÖHÜ Spor Takımları 3. Kamu Sporları Turnuvası'nda Başarı Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Kamu Sporları Turnuvası'nda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) spor takımları büyük bir başarıya imza attı.

Üniversite takımları, turnuvada elde ettikleri derecelerle bölge finallerinde Niğde'yi temsil etme hakkı kazandı.

Turnuvada üstün performans sergileyen NÖHÜ sporcuları, hem bireysel hem de takım kategorilerinde önemli dereceler elde ederek üniversitenin adını başarıyla duyurdu. Erkek voleybol takımı ile ayak tenisi takımı şampiyonluk sevinci yaşarken; kadın voleybol takımları ise 3'üncülük ve 4'üncülük derecelerine ulaştı. Ayrıca masa tenisi takımı ve 3x3 basketbol takımı, genel sıralamada 4'üncülük elde ederek dikkat çekti.

Elde edilen bu sonuçlarla erkek voleybol ve ayak tenisi takımları, bölge finallerinde Niğde'yi temsil edecek.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin adını spor alanında başarıyla duyuran tüm takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu başarı, öğrencilerimizin azmi, takım ruhu ve disiplinli çalışmasının bir sonucudur. Akademik başarının yanı sıra sporda da iddialı bir üniversite olma hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık. Bölge finallerinde de öğrencilerimizin aynı başarıyı sürdüreceğine inanıyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum" dedi. - NİĞDE