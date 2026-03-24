Noa Lang'tan Okan Buruk'a: O maçta oynarım hocam

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında parmağı kopan Noa Lang, ameliyatının ardından milli takım için Hollanda'ya gitti. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile görüşen Noa Lang, durumunun iyi olduğunu ve ''Trabzonspor maçında oynarım'' mesajını verdiği belirtildi.

Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında elini reklam panolarına sıkıştırmasının ardından parmağı kopan Noa Lang, ameliyat olduktan sonra milli takım için ülkesi Hollanda'ya gitti.

İLK MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK

Hollanda'nın Norveç ve Ekvador ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer alan Noa Lang, Norveç ile oynanacak ilk maçta kesin olarak forma giyemeyecek. Ekvador ile oynanacak maçta ise belli bir süre alması bekleniyor.

OKAN BURUK'A MESAJ

26 yaşındaki Noa Lang'ın geride bıraktığımız gün Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile bir görüntülü görüşme yaptığı ve "Parmağım gayet iyi durumda. Hiçbir acı hissetmiyorum. Trabzonspor maçında oynarım." dediği belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Ara transfer döneminde Napoli'den Galatasaray'a transfer olan Noa Lang, çıktığı 11 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

