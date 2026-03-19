Parmağı koptu! Noa Lang'tan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'da elini reklam panosuna sıkıştıran Noa Lang'ın parmağının koptuğu belirtildi. Maça devam edemeyen Hollandalı oyuncunun yerine 80. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu. Liverpool taraftarları oyundan çıkan Noa Lang'a alkışlarla destek verdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olan Galatasaray'a Victor Osimhen'den sonra bir kötü haber daha geldi.

Galatasaray'da sakatlanarak oyuna devam edemeyen Victor Osimhen yerine ikinci yarının başına oyuna dahil olan Noa Lang, mücadelenin 77. dakikasında reklam panosuna elini sıkıştırması sonucu sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Acı içinde yerde kalan yıldız oyuncu oyuna devam edemedi.

Yaklaşık 6 dakika boyunca saha kenarında tedavisi devam eden Noa Lang, sedye eşliğinde kenara geldi. Bu anlarda Liverpool taraftarları alkışlarıyla Hollandalı oyuncuya moral verdi. Sarı-kırmızılılarda Noa Lang'ın yerine 80. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

Maç sonunda TRT Spor'da yer alan habere; Galatasaray sağlık heyeti, parmağını reklam panosunun arasına sıkıştıran Noa Lang'ın parmağının koptuğunun bilgisini basın mensuplarına bildirdi.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Mustafa Hanedar:

Bir sıkıntı olduğu çok belliydi nasıl böyle bir reklam panosu olabilir nasıl kopuyor anlamadım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

