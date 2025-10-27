Haberler

Nizip'te Cumhuriyet Bayramı Coşkusuyla Aşırtmalı Aba Güreşleri Yapıldı

Nizip'te Cumhuriyet Bayramı Coşkusuyla Aşırtmalı Aba Güreşleri Yapıldı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Aşırtmalı Aba Güreşleri, bölgeden 156 sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuyla yapıldı. Müsabakaların sonunda Erol Öztürk, başpehlivanlık unvanını kazandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Aşırtmalı Aba Güreşleri gerçekleştirildi.

Nizip Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğinde eski stadyumda düzenlenen organizasyona, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve çevre il ile ilçelerden 156 sporcu katıldı.

Sporcular, minikler, yıldızlar, büyükler ve başpehlivan kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Müsabakaların sonunda Erol Öztürk, finalde Muharrem Alper Öztürk'ü mağlup ederek başpehlivanlık unvanını kazandı.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada Aşırtmalı Aba Güreşleri'nin Cumhuriyet Bayramı coşkusuna yakışır şekilde tamamlandığını belirtti.

Ata sporuna ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren Doğan, "Geleneklerimize bağlı kalarak genç nesillerimize sahip çıkmak adına bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Çevre il ve ilçelerimizden gelen pehlivanlarımızın katılımıyla er meydanı, yiğitlik, centilmenlik ve dostluğun buluştuğu bir şölene dönüştü. Müsabakalarda dereceye giren tüm yiğitlerimizi gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Davut Kekçe ise katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik ederek, ev sahipliğinden dolayı Nizip Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Spor
