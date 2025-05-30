Nisagül Büyük, Avrupa Karate Şampiyonu Olarak Memleketine Döndü

Nisagül Büyük, Avrupa Karate Şampiyonu Olarak Memleketine Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde çay bahçelerinde çalışıp antrenman yapan Nisagül Büyük, Polonya'daki Avrupa Karate Şampiyonası'nda 65 kg genç kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Ailesiyle birlikte zorlu yaşam koşullarında spor yaparak örnek olan Büyük, memleketi Hopa'da coşkuyla karşılandı.

Artvin'de çay bahçesinde çalışıp, antrenman yapan Hopalı Nisagül Büyük, Avrupa karate şampiyonu olarak döndüğü memleketinde büyük coşkuyla karşılandı.

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kuledibi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte köy hayatı sürdüren ve çay tarımıyla uğraşan Nisagül Büyük, Polonya'daki karate turnuvasında büyük başarı kazandı. 24-25 Mayıs tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen 38. Avrupa Kilolu Kategori Kyokushin Karate Şampiyonası'na Türkiye Milli Takımı adına katılan Nisagül Büyük, 65 kg genç kadınlar kategorisinde üstün performans sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu. Büyük, hem ülkesine hem de memleketi Artvin'e büyük gurur yaşattı.

Nurcan ve Zeki Büyük çiftinin üç kızından biri olan Nisagül, ailesiyle birlikte çay bahçelerinde çalışıyor. Günün büyük bölümünü tarlada geçiren başarılı sporcu, kalan zamanlarında antrenman yaparak şampiyonluğa hazırlandı. Zorlu yaşam koşullarına rağmen spordan vazgeçmeyen Nisagül Büyük, azmiyle çevresine örnek oldu.

Nisagül'ün yanı sıra kardeşleri Ebrar ve Eslem de karate branşında Türkiye, Balkan ve Kafkas şampiyonlukları elde ederek dikkat çekiyor. Ailenin üç kızı da Kyokushin karate sporuna gönül vererek ülke sporuna önemli katkılar sağlıyor.

Şampiyonluk sonrası memleketi Hopa'ya dönen Nisagül ve takım arkadaşları, mahallede büyük bir coşkuyla karşılandı. Kuledibi Mahallesi'nde yapılan kutlamalarda renkli görüntüler yaşandı, vatandaşlar genç sporcuya yoğun ilgi gösterdi.

Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi Kyokushin Karate Spor Kulübü antrenörleri, kulüp olarak 5 sporcu ile katıldıkları turnuvadan gurur verici sonuçlarla döndüklerini belirtirken, gençlerin azmi ve çalışkanlığıyla geleceğe umutla baktıklarını ifade etti. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Papara soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Papara'ya yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada

İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Nusret'in yeni işi! Tanıtımını Ali Koç yaptı

Nusret'in yeni işi! Tanıtımını Ali Koç yaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü

Erdoğan'ın ''Takımdan gidiyor musun'' sorusuna verilen cevap güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.