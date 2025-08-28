Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü Golbol'da Şampiyon Oldu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Golbol Erkekler 1. Ligi'nde Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) şampiyon oldu.

Bursa ekibi, 10 takımın mücadele ettiği ligde, 18 maçta topladığı 44 puanla ligi lider tamamlayıp şampiyonluğa ulaştı.

Takımın üyesi Hilmi Uslu attığı 71 golle en skorer oyuncu oldu.

Bu yıl Türkiye'yi EGCA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Nilüfer BUGES, 2026 yılında da Avrupa'da boy gösterecek.

Kulüp Başkanı Mutlu Aydın, yaptığı açıklamada, sezonu lider tamamladıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Üst üste ikinci kez şampiyon olduklarını belirten Aydın, "2 yıl üst üste şampiyon tamamladık, mutluyuz. Bursa'yı yeniden şampiyonlar liginde temsil edeceğiz. Artık, hedefimiz Avrupa. Ayrıca bize destek veren şehrimize ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.