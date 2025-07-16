Nilüfer FK, Sezonun İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi

Nilüfer FK, Sezonun İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi
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Bursaspor'un pilot takımı Nilüfer FK, 2025-2026 sezonu öncesinde ilk antrenmanını yaptı. Antrenmanı Bursaspor yönetimi yakından takip etti.

Bursaspor'un pilot takımı Nilüfer FK, sezonun ilk idmanını yaptı. Yöneticiler de antrenmanı yakından takip etti.

Bursaspor'un pilot takımı olarak 2025-2026 sezonunda ligde mücadele edecek olan Nilüfer FK, sezonun ilk antrenmanını Nilüfer İbrahim Yazıcı Stadı'nda gerçekleştirdi. Takımın akşam saatlerinde yaptığı sezonun ilk antrenmanını Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Bursa Nilüfer FK Başkanı Tamer İşler, Bursaspor Futbol Şubesi Sorumlusu Coşkun Yavuz ve Faruk Bakgör, Sportif Direktör Recep Bülbül ile Nilüfer FK Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

Teknik Direktör Fazlı Tan yönetimindeki antrenmana kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Fiziksel ve taktiksel ağırlıklı yapılan çalışmalarda takımın istekli görüntüsü dikkat çekti.

Yeni sezon öncesi çalışmalara başlayan Nilüfer FK'nın kadrosunda ise, Enes Sancar Şahin, Rıfat Bayhan, Berkay Kartal, Muhammet Cihat Kumova, İsmail Korkmaz, Furkan Saki, Emir Sezgin, Deniz Demir Altınbaş, Hamza Baran Arıkan, Yunus Emre Bilgin, Emre Işık, Enes Kaya, Barış Dalkıran, Emirhan Türkmen, Taha Karataş, Enes Gökhan, Efe Baran Ceylan, Mehmet Çetin, Mustafa Genç, Emre Suna, Ekrem Çelebi, Adem Geldi, Ensar Duman ve Selahattin Sevim yer alıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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