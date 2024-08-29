Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez, evinde ölü bulundu
Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu voleybolcusu Pilar Marie Victoria Lopez, hayatını kaybetti. Antrenmana katılmaması üzerine evine gidilen 29 yaşındaki sporcu, burada ölü bulundu. Olayın ardından savcılık harekete geçerken, Lopez'in kesin ölüm sebebi otopsi raporunun ardından belli olacak.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Bursa temsilcisi Nilüfer Belediye spor'un Porto Rikolu voleybolcusu Pilar Marie Victoria Lopez, hayatını kaybetti.
ANTRENMANA GELMEDİ, EVDE ÖLÜ BULUNDU
Beşevler'de kulübe ait evde ikamet eden Lopez'in bu sabah yapılan takım antrenmanına katılmaması üzerine yetkililerinin eve gitmesiyle gerçek ortaya çıktı. Porto Rikolu voleybolcu, evinde ölü bulundu.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Savcılık spor kamuoyunu derinden üzen olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan 29 yaşındaki sporcunun kesin ölüm nedeni ise adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacak.
GEÇEN SEZON TRANSFER OLMUŞTU
1995 doğumlu Pilar Marie Victoria Lopez, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Beziers Volley takımından Nilüfer Belediyespor'a transfer olmuştu. Lopez, Porto Riko Milli Takımı'nda da forma giyiyordu.
SON PAYLAŞIMI
Ayrıca Pilar Marie Victoria Lopez'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşımın üzerinden henüz 24 saat bile geçmediği görüldü. Lopez, takım arkadaşı Ege Melisa Bükmen ile çekilen fotoğrafına "Meli ve Voleybol" notunu düşmüştü.