Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Lila Şengün, Gicquel, Kunzler, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Nazlı Eda Kafkas, Aslı Ertek Aşçıoğlu)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Carlini, Ecenur Aksoy, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Gizem Çerağ Düzeltir, Çağla Salih, Simay Cinbaz, Valeriia, Ayşe Çürük)
Setler: 23-25, 18-25, 25-11, 25-21, 18-16
Süre: 141 dakika (28, 23, 30, 31, 29)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.