Nijerya'da Osimhen krizi çıktı! Galatasaray'ı çıldırtan talep

Galatasaray'ın 75 milyon euroluk yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı kampında yaşadığı şartlar nedeniyle yine gündemde.

Lesotho ve Benin maçları için milli takıma katılan 26 yaşındaki golcü, toprak sahada antrenman yaparken görüntülendi. Ayrıca takımın bakımsız ve eski bir otobüsle seyahat ettiği iddia edildi. Bu görüntüler, Galatasaray yönetiminde büyük rahatsızlık yarattı. Daha önce Ruanda maçında sakatlanan Osimhen, bu nedenle Eyüpspor, Konyaspor ve Eintracht Frankfurt karşılaşmalarında forma giyememişti.

NİJERYA FEDERASYONU'NDAN TEPKİ ÇEKEN UYARI

Galatasaray cephesi oyuncusunun bu şartlarda oynamasına tepki gösterirken, Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gelen son talep bardağı taşırdı.

Federasyondan üst düzey bir yetkilinin, teknik direktör Eric Chelle'yi uyararak "Osimhen'i sakatlık dışında bir daha oyundan almayın" dediği öğrenildi. Lesotho maçında 89. dakikada kenara alınan yıldız futbolcunun tepkisi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

GALATASARAY ENDİŞELİ

Galatasaray yönetimi, Osimhen'in milli takımda gördüğü fiziksel yük ve antrenman koşullarının oyuncunun sağlığını riske attığı görüşünde. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcünün profesyonel bir ortamda çalıştırılması gerektiğini savunuyor ve bu konuda Nijerya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeye hazırlanıyor.

MİLLİ FORMAYLA PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Tüm bu tartışmaların gölgesinde Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla çıktığı 43 maçta 26 gol kaydetti. Yüksek performansını sürdürmesine rağmen Galatasaray, oyuncusunun milli takımda yaşadığı ağır çalışma koşullarının kariyerini olumsuz etkilemesinden endişe ediyor.