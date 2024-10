Nihat Kahveci, Galatasaraylı futbolcunun heykelinin dikilmesini istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların efsane ismi Fernando Muslera'nın ülkesine dönmek istediğini açıklamıştı. Bu açıklamalar üzerine eski milli futbolcu ve şimdilerin spor yorumcusu Nihat Kahveci'den Muslera ile ilgili Cimbom yönetimine sürpriz bir çağrı geldi.

"OKAN BURUK, MUSLERA'YI KORUMAK İÇİN YAPTI"

Kontraspor YouTube kanalında Muslera ile ilgili konuşan Kahveci, "Her futbolcunun bir sonu gelecek, 'Artık ben bırakıyorum' diyecek. Muslera bu sezon birazcık agresif. Young Boys maçından sonra o agresifliği iyice arttı. Hele 2. maçta gol sevinci yapan bir futbolcuya tekme vurmasını hiç yakıştıramadım Muslera gibi bir futbolcuya, ki her takım taraftarları tarafından sevilen bir kaleciden bahsediyoruz. Ben, Okan Buruk'un Muslera açıklamasını şu an yapmasını Muslera üzerindeki baskıyı almak olduğunu düşünüyorum" dedi.

"HEYKELİNİ DİKSİNLER"

Nihat Kahveci, "Sonuçta 7 tane şampiyonluk var. Muslera'nın heykelini diksinler gidiyorsa da. Bu sene iyi de kötü de oynasa dikilmesi gerekir. 38 yaşında... Diyelim ki Galatasaray sezon sonunda 2.5-3 milyon euro teklif etti, Muslera kalır" diyerek tamamladı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Tecrübeli file bekçisinin sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Geçen sene de bu sene de ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil" ifadelerini kullanmıştı.