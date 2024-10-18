Üye Girişi
Haberler

Nihat Kahveci, Galatasaraylı futbolcunun heykelinin dikilmesini istedi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, katıldığı bir programda sezon sonunda ülkesine dönmek isteyen Galatasaray efsanesi Fernando Muslera hakkında konuştu. Uygun bir teklif yapılması durumunda tecrübeli kalecinin takımda kalacağını belirten Kahveci, sarı-kırmızılı yönetime bir de çağrıda bulunarak Muslera'nın heykelinin dikilmesini istedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların efsane ismi Fernando Muslera'nın ülkesine dönmek istediğini açıklamıştı. Bu açıklamalar üzerine eski milli futbolcu ve şimdilerin spor yorumcusu Nihat Kahveci'den Muslera ile ilgili Cimbom yönetimine sürpriz bir çağrı geldi.

"OKAN BURUK, MUSLERA'YI KORUMAK İÇİN YAPTI"

Kontraspor YouTube kanalında Muslera ile ilgili konuşan Kahveci, "Her futbolcunun bir sonu gelecek, 'Artık ben bırakıyorum' diyecek. Muslera bu sezon birazcık agresif. Young Boys maçından sonra o agresifliği iyice arttı. Hele 2. maçta gol sevinci yapan bir futbolcuya tekme vurmasını hiç yakıştıramadım Muslera gibi bir futbolcuya, ki her takım taraftarları tarafından sevilen bir kaleciden bahsediyoruz. Ben, Okan Buruk'un Muslera açıklamasını şu an yapmasını Muslera üzerindeki baskıyı almak olduğunu düşünüyorum" dedi.

Nihat Kahveci, Galatasaraylı futbolcunun heykelinin dikilmesini istedi

"HEYKELİNİ DİKSİNLER"

Nihat Kahveci, "Sonuçta 7 tane şampiyonluk var. Muslera'nın heykelini diksinler gidiyorsa da. Bu sene iyi de kötü de oynasa dikilmesi gerekir. 38 yaşında... Diyelim ki Galatasaray sezon sonunda 2.5-3 milyon euro teklif etti, Muslera kalır" diyerek tamamladı.

Nihat Kahveci, Galatasaraylı futbolcunun heykelinin dikilmesini istedi

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Tecrübeli file bekçisinin sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Geçen sene de bu sene de ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil" ifadelerini kullanmıştı.

Nihat Kahveci, Galatasaraylı futbolcunun heykelinin dikilmesini istedi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Nihat Kahveci Galatasaray Okan Buruk Muslera Futbol Spor

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

 'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin liderinin ilk ifadesi

Bebek katili çetenin lideri öğrenciyken de masum değilmiş
Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
500

Yorumlar (4)

İbrahim Demirel:

Nihat abiyi severim ama bıktık artık her yerde heykel görmek den.

16
5
yanıtYanıtla
ibrahim kırtay:

zirvede bırakması en güzeli...

3
1
yanıtYanıtla
Hüseyin Özübek:

Ne heykel sevdalısı çıktınız!

0
0
yanıtYanıtla
FAKIR VATANDAS:

muslera iyi bir kaleci ama fb alex in heykelini yaptıda ne oldu. mezomorto hüseyin paşanın heykelini dikelim yakışır

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Ekim Küçükçekmece, Beykoz, Bakırköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hepsiburada'yı kim aldı, adı değişecek mi? Kazak kaspi kz ne şirketi? Süleyman Yetik kimdir, Süleyman Yetik kaç yaşında nereli? Süleyman Yetik bulundu mu? Süleyman Yetik öldü mü, yaşıyor mu? 19 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Akrep, İkizler burcu yorumu! 19 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Ekim günün maçları nereden izlenir? Okul saatleri değişti mi? Okullar saat kaçta başlayacak? Ders saatleri değişti mi, ders saatleri neden değişti? Dersler kaç dk. oldu, saat kaçta başlayacak? Kızılcık Şerbeti Fatih'in sevgilisi kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.