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Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Plaket veririm

Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Plaket veririm
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Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından futbol yorumcusu Nihat Kahveci, maçın hakemi Burak Pakkan hakkında sert eleştirilerde bulundu. Kahveci, "Ben federasyon başkanı olsam Burak Pakkan ve ekibine 'Teşekkür ederiz' derim, plaket veririm. Ne demek istediğim anlaşılmıştır. Ya yeter artık ya!" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup etti ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

"PLAKET VERİRİM"

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci maç sonu hakem hakkında sert açıklamalarda bulundu. Kontra Spor YouTube kanalında konuşan Kahveci, "Uykum gelir misali izlerken maç sonu 4-1. Enteresan bir maç oldu. Verilen, verilmeyen penaltılar... Verilen, verilmeyen sarı kartlar... Yanlış kararlar; kalkan ofsayt, sonra doğrusu olup verilen Fenerbahçe golü... Oyuna giren İrfan'ın asist yapması, Oğuz'un gol atması, Tadic ile Talisca kapışması, Piatek'in penaltı kaçırması. Mourinho'nun VAR'ı göstermesi... Bence bu maçtan sonra ne yapılmalı biliyor musun? Sabaha kadar Fenerbahçe tarafından, RAMS Başakşehir tarafından hakemle ilgili açıklamalar yapılacak. Ben federasyon başkanı olsam Burak Pakkan ve ekibine 'Teşekkür ederiz' derim, plaket veririm. Ne demek istediğim anlaşılmıştır. Ya yeter artık ya!" dedi.

"YANLIŞ YERE ÇAĞIRIYOR"

Sözlerine devam eden Kahveci, "Yabancı VAR ilk geldiğinde 'Benim için önemli değil yabancı VAR, o VAR.' Çünkü öyle bir defolular gelmişki zamanında ne hata yapanları alıp getirdiler. Seviye önemlidir. Ben yabancı VAR'ların performansından çok memnun değilim. Kaç tane hatası var. Çağırmıyor, yanlış yer çağırıyor falan filan" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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