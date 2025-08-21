Nihat Kahveci'den Fenerbahçe taraftarına olay çağrı: Mourinho'ya bunu yazın

Güncelleme:
Nihat Kahveci, Fenerbahçe-Benfica maçı sonrası Fenerbahçe'nin korner organizasyonunu eleştirdi ve taraftarlara çağrıda bulundu. Kahveci, "62. dakika Göztepe 10 kişi, 35 dakika üretemedin bir penaltı aldın, kaçırdın. Bu akşam dakika 70, Benfica 10 kişi, net nasıl bunu kaçırdın diyemiyoruz. Mourinho'ya buradan seslenmek istiyorum. Mourinho'ya sosyal medyadan yazın. Takıma korner çalıştırsın" dedi.

Eski futbolcu ve ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Benfica ile golsüz berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını değerlendirdi. Ünlü yorumcu, sarı-lacivertlilerin korner organizasyonunu eleştirirken Fenerbahçe taraftarına da çarpıcı bir çağrı yaptı.

"SOSYAL MEDYADAN YAZIN"

Kahveci, "62. dakika Göztepe 10 kişi, 35 dakika üretemedin bir penaltı aldın, kaçırdın. Bu akşam dakika 70, Benfica 10 kişi, net nasıl bunu kaçırdın diyemiyoruz. Mourinho'ya buradan seslenmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, Mourinho'ya sosyal medyadan yazın. Takıma korner çalıştırsın! Szymanski'ye 150 tane korner attırsın. İrfan Kahveci'ye 50 tane korner attırsın çünkü onun çok zamanı yok, onu sonradan alıyor.

Bir takımda 4'ü yapışmış böyle tren gibi. Skriniar, Duran, En-Nesyri, Oosterwolde. 4'ünü topla 10 metre. Szymanski şu altıpastaki adamı bir geçir ya korner keserken! Bu maçlarda duran toplar önemli!" dedi.

Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar

Mide bulandıran görüntüler! Tuvalette hazırlayıp, insanlara satıyorlar
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Nihat doğru diyorsun kardeşim de anlamıyorlar boş veeer

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

eylül yaklaştı sıkıntı yok maho koç yolcuu

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
