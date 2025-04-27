Nihat Kahveci'den bomba iddia: Yeni federasyon başkanı hayırlı olsun

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, "Yeni federasyon başkanı hayırlı olsun" sözleriyle TFF başkanının değişebileceğini öne sürdü.

"FENERBAHÇE'NİN İLK 30 DAKİKASI KABUL EDİLEMEZ"

Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde;

"Sevgili Fenerbahçeliler size naçizane tavsiyem Fenerbahçe maçı 19'da başlıyorsa 20'de ekran başına geçin. Yine ilk yarının büyük kısmı heba bir futbol. Toplamda 8 oyuncu değişmiş, formasyon değişmiş. Birbirine uyum sağlayana kadar Antep uçtu. Fenerbahçe'nin 30 dakikalık bölümdeki oyunu kabul edilemez. Sadece atak şekli uzun top, kenar ortaları mı olur. İsmail'in sarı kartı oldu mu riskli, atılma ihtimalinden dolayı bir de maç gidiyor, Mourinho hemen En-Nesyri oyuna attı.

"FENERBAHÇE HAKLI OLARAK GALİP GELDİ"

Fred bugün tebrik edilesi oynadı. Szymanski, Cenk, Tadic, En-Nesyri sonradan oyuna giriyor bir de rakibe bak. Diri oyuncular giriyor bir de katkı yapıyor. Bence 30. dakikadan sonraki oyunuyla Fenerbahçe haklı olarak galip geldi.

"'YABANCI VAR NİYE ÇAĞIRDI?' DERİM"

En-Nesyri'yle olan pozisyonda penaltı kararı çıktı. Vienna'nın eline çalınan penaltı kırılma anı oldu. Ben FIFA hakemliği filan yapmadım. Ben o pozisyonda yabancı VAR niye çağırdı derim. İzlerken bile tekrarını gördüğümde bana göre penaltı.

"YENİ FEDERASYON BAŞKANI HAYIRLI OLSUN"

Bu işler MHK'den başlar. Ben Fenerbahçe'den bu sezon hiç MHK hakkında bu kadar üst perdeden açıklama geldiğini hatırlamıyorum. Gidişatı söyleyeyim mi? İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerine yeni federasyon başkanı hayırlı olsun. Bu işler MHK'yle başlar hep. Vites artırılıyor çünkü. Ben bilmiyorum, gözlemliyorum. Yazın seçim oluyor mu bakacağız? Fenerbahçe, MHK ile başladı. Diğer kulüpler zaten uzun süredir tepkili. Bu yol bizi daha önce aynı yere götürmüştü. Bu rota bizim navigasyonlarda kayıtlı"