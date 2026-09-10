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Niğdeli veteran badmintonculardan Türkiye Şampiyonası’nda 5 madalya

Niğdeli veteran badmintonculardan Türkiye Şampiyonası’nda 5 madalya
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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları; Trabzon’da düzenlenen Veteran Türkiye Badminton Şampiyonası’ndan 1 altın ve 4 gümüş olmak üzere toplam 5 madalyayla döndü.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları; Trabzon'da düzenlenen Veteran Türkiye Badminton Şampiyonası'ndan 1 altın ve 4 gümüş olmak üzere toplam 5 madalyayla döndü.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 26-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Trabzon'un Yomra ilçesindeki Yomra Spor Kompleksi'nde düzenlenen Veteran Türkiye Badminton Şampiyonası'na Niğde'den Prof. Dr. Adil Canımoğlu, Hasan Türkeş, Soner Mansuroğlu ve Suna Mansuroğlu katıldı. Şampiyonada Prof. Dr. Adil Canımoğlu, 55 yaş üstü tek erkekler ile çift erkekler kategorilerinde gümüş madalya kazandı. Soner Mansuroğlu ve Suna Mansuroğlu ise 35-44 yaş karışık çiftler kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Soner Mansuroğlu ayrıca 35-44 yaş tek erkekler kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; şampiyonada başarılı sonuçlara imza atan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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