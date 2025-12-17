Haberler

Niğdeli milli güreşçilerden Vali Çelik'e ziyaret

Niğdeli milli güreşçilerden Vali Çelik'e ziyaret
Güncelleme:
Ahmet Talha Kacur ve Kadir Kuş, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda kazandıkları bronz madalyalarla Niğde'yi ve Türkiye'yi gururlandırdı. Niğde Valisi Cahit Çelik, sporcuları makamında kabul ederek başarılarını kutladı.

Ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri derecelerle Türk güreşinin öne çıkan isimleri arasında yer alan Niğdeli milli sporcular Ahmet Talha Kacur ve Kadir Kuş, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda kazandıkları bronz madalyaların ardından Niğde Valisi Cahit Çelik'i makamında ziyaret etti.

16-25 Kasım 2025 tarihleri arasında Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Deaflympics Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen güreş 87 kilogramda mücadele eden Ahmet Talha Kacur ile grekoromen güreş 67 kilogramda mindere çıkan Kadir Kuş, elde ettikleri başarıyla hem Niğde'nin hem de Türkiye'nin gururu oldu.

Ziyarette konuşan Vali Cahit Çelik, Deaflympics Olimpiyat Oyunları gibi uluslararası düzeyde önemli bir organizasyonda kazanılan madalyaların ülke ve il adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Niğdeli milli sporcuların gösterdiği azim, disiplin ve kararlılığın genç sporcular için önemli bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Vali Çelik, sporcuları ve yetiştiren antrenörleri ile emeği geçen herkesi tebrik etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
