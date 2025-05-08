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Niğde'li Ömer Kaan Ulusoy Taekwondo'da Türkiye Birincisi Oldu

Niğde'li Ömer Kaan Ulusoy Taekwondo'da Türkiye Birincisi Oldu
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Adana'da düzenlenen Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Niğde'yi temsil eden Ömer Kaan Ulusoy, 37 kg'da Türkiye birincisi olmayı başardı. Ulusoy, gelecek hedeflerinin milli takımda ülkesini temsil etmek olduğunu belirtti.

Adana'da düzenlenen Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Niğde'yi temsil eden Ömer Kaan Ulusoy 37 kg'da Türkiye birincisi oldu.

6-8 Mayıs 2025 tarihlerinde Adana'da düzenlenen Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Niğde'yi temsil eden Efendibey Ortaokulu öğrencisi Ömer Kaan Ulusoy, elde ettiği derece ile şehri gururlandırdı. Cengizhan Spor Kulübü sporcusu Ulusoy elde ettiği başarı sonrasında yaptığı açıklamada; "Gelecekte de milli takım düzeyinde ülkemizi temsil ederek elde ettiğim dereceleri arttırarak devam etmek istiyorum" açıklamasında bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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