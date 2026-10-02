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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yarı Maraton için antrenörlerle toplandı

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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yarı Maraton için antrenörlerle toplandı
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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan antrenörlerle toplantı yaptı. Toplantıda ekim ayında gerçekleştirilecek Niğde Yarı Maratonu ve kamu sporları ile kentte yürütülecek sportif faaliyetler değerlendirildi.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan antrenörlerle toplantı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, ekim ayında gerçekleştirilecek Niğde Yarı Maratonu ve kamu çalışanlarının katılımıyla düzenlenecek kamu sporları başta olmak üzere, kentte yürütülecek sportif faaliyetler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca organizasyon süreçleri, antrenörlerin görev ve sorumlulukları ile sportif faaliyetlerin daha etkin ve koordineli yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
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