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Niğde'de geleneksek Türk okçuluğu dalında Ömer Halisdemir Kahramanlık Kupası düzenlendi

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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kırk Yiğit Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Ömer Halisdemir Kahramanlık Kupası'na 18 ilden 110 sporcu katıldı. Sporcular, üç boyutlu hedefleri vurmak için yarıştı ve derece yapanlar ödüllendirildi.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kırk Yiğit Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü iş birliğinde Ömer Halisdemir Kahramanlık Kupası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Emin Vural, Gümüşler beldesindeki dağlık alanda düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kupa kapsamında dün kamp kurulduğunu söyledi.

Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenledikleri kupaya 18 ilden 110 sporcunun katıldığını belirten Vural, yarışmacılara başarı diledi.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü geleneksel Türk okçuluk antrenörü ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Niğde Temsilcisi Özgür Kaçar da 10'ar sporcunun 11 grupta yarışacağını aktardı.

Okçuların, arazinin farklı yerlerinde konuşlandırılmış üç boyutlu hedefleri vurmaya çalışacağını dile getiren Kaçar, "23 hedefimiz var. Ayı, tilki, güvercin, kuş gibi. Bu hedeflere atış yapılacak. Hedeflerin çeşitli yerlerine göre puanlamaları var. Grup liderleri, o puanları yazarak derecelendirecek. Etkinliği geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Bu gibi faaliyetler daha da artacak. Geleneksel okçuluğa her geçen gün daha fazla rağbet var. Sporcu ve antrenör sayımız her sene artıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sporcular, hedefleri vurmak için yarıştı.

Kupada derece yapan sporcular ödüllendirildi.

Kaynak: AA / Spor

Ömer Halisdemir Gençlik Niğde Spor Spor Haberler

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