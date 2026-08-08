Haberler

ANALİG Sutopu Finalleri Niğde'de Sona Erdi

ANALİG Sutopu Finalleri Niğde'de Sona Erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Sutopu Türkiye Finalleri, Niğde’de düzenlenen müsabakaların ardından sona erdi.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Sutopu Türkiye Finalleri, Niğde'de düzenlenen müsabakaların ardından sona erdi.

Kentte 3-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde Türkiye şampiyonluğu için mücadele etti.

Erkekler kategorisinde Konya birinci, Bursa ikinci, İstanbul üçüncü, Ankara ise dördüncü oldu.

Kadınlarda da Ankara şampiyonluğa ulaşırken, Kayseri ikinci, Antalya üçüncü, İzmir dördüncü sırada yer aldı.

Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul ile il protokolü, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

Kaynak: AA
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Bu fotoğraf en çok o ülkeyi rahatsız etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Muğla'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

Dalgınlığın bedeli çok ağır oldu
Kosova Meclisi'nde Başbakan Kurti'ye yumurtalı protesto

Başbakana mecliste yumurtalı saldırı! Muhalif vekil peş peşe fırlattı
Çatıdan eve girmeye çalışırken 3. kattan düştü

Eşi affetmeyince çatıya çıktı! Korku dolu anlar kamerada
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Elbistan'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk sulama kanalında bulundu

2 yaşındaki çocuk korkunç halde bulundu! Durumu ağır