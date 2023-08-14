Niğde Belediyesi Geleneksel Karakucak Güreşleri Etkinliği

Niğde Belediyesi, Geleneksel Karakucak Güreşleri etkinliğini başarıyla gerçekleştirdi. Bucakçayır Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe; 400 güreşçi ve 50 başpehlivan katıldı. Güreş severlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, büyük bir coşku ve heyecanla geçti.

Etkinlik, sabah saatlerinde başladı ve gün boyunca devam etti. İlk olarak minik güreşçilerin mücadelesiyle başlayan karakucak güreşleri, büyük bir heyecanla izlendi. Güreşçiler, kıyasıya mücadele ederek, izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen yaşattı. Gün boyunca devam eden karakucak güreşleri, final müsabakalarıyla sona erdi. Başpehlivanlar arasında yapılan mücadeleler, büyük bir ilgiyle izlendi. Güreşçilerin teknik yeteneklerini sergilediği bu müsabakalar, seyircilerin büyük beğenisini kazandı. Etkinlikte dereceye giren güreşçilere ödülleri törenle verildi. Birinci olan güreşçiler, büyük bir gurur ve mutlulukla ödüllerini aldılar. Niğde Belediye Başkanı ise, dereceye giren güreşçilere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. Konu ile ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ; "Karakucak güreşleri, Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Bu yılki etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşçiler, kıyasıya mücadele etti. Güreşçilerin farklı bölgelerden gelmesi, etkinliğe renk katarken, Türk güreş kültürünün zenginliğini de gözler önüne serdi. Yapmış olduğumuz karakucak güreşleri etkinliği, Türk kültürünün yaşatılması ve tanıtılması açısından büyük önem taşıyor. Niğde Belediyesi olarak geleneksel karakucak güreşlerini her yıl düzenlemeye devam edeceğiz. Bu etkinliklerin, Türk güreş kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir rol oynayacağına inanıyoruz" dedi. Aralarında şampiyon güreşçilerin de yer aldığı 50 başpehlivan ve 400'den fazla sporcunun katılımıyla gerçekleşen şenlik, sıcak havaya rağmen vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Katılımcılar için ücretsiz servis ve ikram hizmeti sunulan ve çeşitli illerden gelen güreşçilerin yer aldığı Karakucak Güreşleri öğle saatlerinde başladı. Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri ve hakemlerinin gözetiminde yapılan Karakucak Güreşleri minik güreşçilerin ön eleme müsabakaları ile start aldı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Güreş Ağası Doygun'a güreş ağası kemeri taktı. Ana sponsor Oktay Gündoğdu ve bütün sponsorlara teşekkür etti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını belirterek şunları söyledi;

"Bizler belediye olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız. Niğde için güreşin farklı bir anlamı var. Pehlivanların farklı bir anlamı var. Burada değerli sporcularımız, pehlivanlarımız var. 55'e yakın başpehlivan, yüzlerce de sporcumuz katılıyor bu etkinliğe. Pehlivanlar diyarına hoş geldiler. Niğde'mizin adı pehlivanlarla anılmıştır, inşallah bu adı pehlivanlar eşliğinde yaşatacağız."

Tarihi Kırkpınar Güreşleri Cazgırı Mehmet Bayram yaptığı açıklamada, Festivale destek olan güreş ağası Neşet Doygun'a ve Oktay Gündoğdu'ya emeklerinden ötürü teşekkür etti. Bayram konuşmasını; "Ata sporumuz güreşimizi icra etmek için memleketimizin her köşesinden buraya geldik. Burada başta Niğde Belediye Başkanımız Emrah Özdemir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - NİĞDE