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Nida Deniz Karataş, Kros Şampiyonasında Türkiye Birincisi Oldu

Nida Deniz Karataş, Kros Şampiyonasında Türkiye Birincisi Oldu
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Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Kros Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Nida Deniz Karataş, 3 bin metre yarışında Türkiye birincisi olarak şampiyonluğa ulaştı. Performansıyla dikkat çeken Karataş, genç sporculara ilham kaynağı oldu.

Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Kros Genç Kızlar Türkiye Şampiyonasında Manisa'yı temsilen yarışan Nida Deniz Karataş, evine şampiyonlukla döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Kros Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda, Manisa'yı temsilen yarışan Nida Deniz Karataş, 3 bin metre yarışında üstün bir performans sergileyerek Türkiye birincisi oldu. Yarışın başından itibaren temposunu koruyan ve rakiplerini geride bırakan Karataş, güçlü adımları ve azmiyle şampiyonluk ipini göğüsledi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonluk yolunda azim ve disiplinle mücadele eden Nida Deniz Karataş'ı ve antrenörünü tebrik etti. Öztürk, okul sporları faaliyetlerinin yetenekli sporcuların yetişmesinde büyük katkı sağladığını vurgulayarak, Karataş'ın başarısının genç nesillere ilham kaynağı olacağını belirtti. Ayrıca Manisa'nın, yetenekli sporcular yetiştirmeye ve Türkiye'nin spor alanındaki gururu olmaya devam edeceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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