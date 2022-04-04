Nezih Alkış için TSYD'de tören düzenlendi

Türk spor basınının önemli isimlerinden Nezih Alkış için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) tören düzenlendi.

Geçtiğimiz gün hayata veda eden TSYD'nin eski başkanlarından, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin efsane spor müdürü Nezih Alkış'ın Türkiye Spor Yazarları Derneği Levent Tesisleri'nde düzenlenen cenaze törenine; TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, duayen gazeteciler Attila Gökçe ve Şansal Büyüka ile meslektaşları ve yakınları katıldı.

TSYD'deki törenin ardından merhumun cenazesi öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.