Üye Girişi
Haberler

Neymar, 369 Gün Sonra Sahalara Döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, 369 gün süren sakatlığının ardından AFC Şampiyonlar Ligi maçında sahaya çıkarak yeniden futbol oynamaya başladı.

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, yaşadığı ağır sakatlığın ardından 369 gün sonra sahalara döndü.

AFC Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu 3. hafta maçında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain ile deplasmanda karşılaştı. Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal, mücadeleden 5-4'lük skorla galip ayrıldı ve puanını 9'a yükseltti. Brezilyalı yıldız Neymar da bu maçla birlikte formasına kavuştu. 32 yaşındaki futbolcu 18 Ekim 2023'te ülkesi Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ile karşılaştığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Daha sonrasında hastanede yapılan kontrollerde Neymar'ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği açıklanırken, uzun süre sahalardan uzak kaldı. Neymar, tedavisinin ardından antrenmanlara da başlarken bu sezon da ilk maçına AFC Şampiyonlar Ligi mücadelesinde çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Suudi Arabistan Brezilya Al Hilal Futbol Neymar

Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne-amca ve ağabey için istenen ceza

İşte anne-amca ve ağabey için istenen ceza

 Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış

Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış

 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
Kimsenin ağzını bıçak açmıyor! FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler

FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taner Karataş kimdir? Hemşire Taner Karataş ne dedi? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! 21 Ekim bugün vefat edenler (Kayseri, Malatya, Denizli, Sakarya) Ağlamak için gözden yaş mı akmalı şiiri sözleri (TAMAMI) Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'leri açıklandı mı? GS BJK kadroda kimler var? NARİN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ? Narin Güran davası kimler müebbet ceza istendi? Narin Güran annesi, abisi, amcası kaç yıl ceza talep edildi (İDDİANAME)? 22 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Ersin Destanoğlu neden yok, sakat mı, cezalı mı? Mert Günok derbide yok mu, neden yok, sakat mı (Galatasaray Beşiktaş)? Mert Günok kaç maç yok? Benzine indirim gelecek mi? (22 Ekim Salı) 21-22 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.