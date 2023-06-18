Neye uğradığını şaşırdı! Sahaya giren taraftar Ronaldo'yu şekilden şekle soktu

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 3. hafta maçında Portekiz'in sahasında Bosna Hersek'i 3-0 mağlup ettiği maçta sahaya giren bir taraftar Ronaldo'yu kucakladı. Şaşkınlığı suratına yansıyan yıldız futbolcu, neye uğradığını şaşırdı.

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 3. hafta maçında Portekiz, evinde Bosna Hersek'i ağırladı. Estadio da Luz'da oynanan maçı Portekiz 3-0'lık skorla kazandı.

PORTEKİZ FARKLI GEÇTİ

Maçta Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bernardo Silva ile 77. dakikada ve 90. dakikada Bruno Fernandes attı.

SAHAYA GİRİP RONALDO'YU KUCAĞINA ALDI

Mücadelenin bitmesiyle birlikte sahaya atlayan bir tarafatar, yıldız futbolcu Ronaldo'nun ayaklarına kapandı. Ronaldo'dan ters bir tepki görmeyen taraftar, 37 yaşındaki yıldızı bu kez kucağına aldı. O anlarda biraz şaşıran Ronaldo'nun yüzündeki ifadeler izleyenleri gülümsetti.

İşte Ronaldo'ya sarılan taraftarın o anları;