Neye uğradığını şaşırdı! Mourinho'nun takımını darmadağın ettiler

St. James' Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip üstün bir oyun sergiledi. Newcastle'a galibiyeti getiren goller; 32. dakikada Anthony Gordon ile 70. ve 83. dakikalarda Harvey Barnes'tan geldi. Bu galibiyetle Newcastle puanını 6'ya yükseltti, Benfica ise henüz puan alamadan 34. sırada kaldı.

MOURINHO'NUN AVRUPA KABUSU SÜRÜYOR

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 7 maçın 6'sında mağlup oldu. Deneyimli çalıştırıcının Benfica ile sergilediği performans, taraftarlar ve Portekiz basınında büyük hayal kırıklığı yarattı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Grubun dördüncü haftasında Newcastle, Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Benfica ise sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayarak ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.