Newcastle United, Milan'dan Sandro Tonali'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, İtalya Serie A ekibi Milan'dan Sandro Tonali'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı. Tonali, 70 milyon Euro ile en yüksek bonservis bedeli ödenen İtalyan oyuncu oldu.