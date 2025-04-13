Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

Antalya'da kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu
Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana Suriye'de kritik görev
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu

Taksici ölümden son anda böyle kurtuldu
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü

Bir hiç uğruna kardeşi ile yengesini katletti

Newcastle United, Manchester United'ı 4-1 ile Geçti

Newcastle United, Manchester United'ı 4-1 ile Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'in 32. haftasında Newcastle United, Manchester United'ı 4-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Milli kaleci Altay Bayındır, Premier Lig'deki ilk maçına çıktı.

Newcastle United, Premier Lig'in 32. haftasında evinde oynadığı Manchester United'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Manchester'da 11'de başlayan milli kaleci Altay Bayındır, Premier Lig'de ilk kez forma giydi.

Premier Lig'in 32. haftasında Newcastle United, Manchester United'ı konuk etti. Ev sahibi takımı, maçın 24. dakikasında Sandro Tonali'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk ekip de 37. dakikada Alejandro Garnacho ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. İkinci yarıda Newcastle, 49 ve 64. dakikalarda Harvey Barnes ile 77. dakikada da Bruno Guimaraes'in attığı gollerle sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Newcastle United, puanını 56'ya çıkardı ve 4. sırada yükseldi. Manchester United ise 38 puanla 14. sırada bulunuyor.

Manchester'da 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli kaleci Altay Bayındır, Premier Lig'de ilk kez forma giydi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.