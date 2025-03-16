70 yıl sonra kupa kazandılar! İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Newcastle United

İngiltere Lig Kupası finalinde Wembley'de Liverpool'u 2-1 yenen Newcastle United, kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. Newcastle, aynı zamanda 70 yıllık kupa hasretini de sona erdirmiş oldu.

ZAFER NEWCASTLE'IN

Maça etkili başlayan Newcastle United, aradığı golü 45. dakikada Dan Burn'ün kafa vuruşuyla buldu. Devreye 1-0 önde giren Newcastle 2. yarıya da hızlı başladı. 52. dakikada sahneye çıkan Alexander Isak, farkı ikiye çıkarırken Wembley tribünleri büyük bir şoku yaşadı. Golden sonra da vites düşürmeyen siyah beyazlılar, farkı açacak fırsatlar da yakaladı. Liverpool 90+4. dakikada Federico Chiesa ile golü bulsa da kalan süre mağlubiyeti önlemeye yetmedi ve Newcastle United, güçlü rakibini 2-1 yenerek İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu.

70 YIL SONRA KUPA KAZANDILAR

Öte yandan Eddie Howe yönetiminde bu sezon adeta tarih yazan Newcastle United, uzun süren kupa hasaretini de sonlandırdı. Müzesindeki son kupayı 1955'te kazanan Newcastle, tam 70 yıl sonra yeniden büyük bir turnuvayı kazanmayı başardı. Siyah beyazlılar, o sezon Wembley Stadyumu'nda 100.000'den fazla seyircinin önünde Manchester City'yi 3-1 yenerek İngiltere Lig Kupası'nı kazanmıştı.

KÖTÜ UNVANI DEVRETTİ

Newcastle böylece; İngiltere'nin en uzun süre kupa kazanamayan takımı unvanını, 50 yıldır hasreti bitmeyen Southampton'a devretti. Southampton'u 47 yılla Ipswich Town ve 45'er yılla West Ham ile Wolves takip etti. 35 yıldır kupa kazanamayan Nottingham Forest 5. sırada yer alırken, Everton 30, Aston Villa 29 ve Tottenham da 17 yıldır kupaya hasret kaldı.