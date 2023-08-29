Newcastle kaptanı Jamaal Lascelles, altı kişiden oluşan bir grubun saldırısına uğradı

Newcastle futbol takımının kaptanı Jamaal Lascelles, kardeşi ve arkadaşı ile gezerken bir çete tarafından saldırıya uğradı. İddiaya göre, çete üyelerinden biri Lascelles'in kardeşiyle kavga etmeye başladı ve duruma müdahale etmeye çalışan Lascelles, yumruk yedi ve kafasında şişe kırıldı.

NEWCASTLE kaptanı Jamaal Lascelles, karıştığı kavgada yumruk yedi ve saldırganlar kafasında şişe kırdı.

İddiaya göre,Lascelles, 19 yaşındaki erkek kardeşi ve arkadaşı ile caddede yürürken bir yanlarından geçen çete grubundan bir kişiLascelles'in kardeşinin boğazına dirsek attı.

Bunun üzerine kavga çıktı. SaldırganlarLascelles'in yumruklayıp kafasında şişe kırarken kendileri ile beraber olan arkadaşı ise yediği darbelerden dolayı bilincini kaybedip bir süre cadde ortasında hareketsiz bir şekilde durdu.

Newcastle'ın Manchester City'ye karşı The Etihad'daki 1-0 mağlubiyetinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.

Görgü tanıkları altı ile sekiz kişilik bir grubun oyuncu kardeşi vearkadaşına saldırdığını söyledi. The Times'a konuşan bir kaynak iseLascelles'nın kardeşinin de ciddi şekilde darbeler aldığını ve ağzının yüzünün kanlar içinde kaldığını söyledi.

Olay ile ilgili henüz gözaltına alınan kimse olmadı.