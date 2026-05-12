ABD'nin New York kentinde çocuklara yönelik 2026 FIFA Dünya Kupası etkinlikleri başladı

ABD'nin New York kentinde, 2026 FIFA Dünya Kupası atmosferinin çocuklara ve mahallelere taşınmasını amaçlayan "Soccer Streets (Sokak Futbolu)" etkinliği başladı.

New York Belediye Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile ABD'nin en popüler yoğurt markalarından Chobani'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya'nın katıldığı etkinlik kapsamında, kent genelindeki 50 devlet okulunun çevresindeki bazı yollar araç trafiğine kapatılarak futbol sahalarına ve etkinlik alanlarına dönüştürüldü.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde düzenlenen ve 26 Haziran'a kadar sürecek etkinlikte çocuklar, kendi aralarında futbol maçları yapacak, çeşitli kültürel etkinliklere katılacak ve 2026 FIFA Dünya Kupası atmosferini deneyimleyecek.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, konuya ilişkin açıklamasında, "Soccer Streets, Dünya Kupası enerjisini doğrudan mahallelerimize taşıyor. Etkinlik, yolları araç trafiğine kapatıp oyuna açıyor ve bu kutlamanın yalnızca bilet alabilen insanlarla sınırlı kalmamasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Ulukaya, Fenerbahçe formasıyla etkinliklerde yer aldı

Belediye Başkanlığı Ofisinden paylaşılan görüntülerde, Mamdani ile Ulukaya'nın New York sokaklarında çocuklarla futbol oynadığı anlar yer aldı.

Ulukaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Mamdani ile çekilen fotoğrafına yer verdi.

Fotoğrafta Fenerbahçe forması giydiği görülen Ulukaya, "Sokakların oyun oynayan çocuklar, tezahürat yapan aileler ve futbol sayesinde bir araya gelen insanlarla dolduğunu görmek büyüleyiciydi." ifadesini kullandı.