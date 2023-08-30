Nevşehir'de 30 Ağustos Zaferi törenleri düzenlendi

NEVŞEHİR'de, 30 Ağustos Zafer'inin 101'inci yıl dönümü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksi'nde düzenlenen törenlerle kutlandı. Törende, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nin (JAKEM), eğitimli köpeği 'Nefes'in' görevliler eşliğindeki gösterileri ilgiyle izlendi.

30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü nedeniyle Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksi'nde düzenlenen törene,Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, JAKEM köpeği 'Nefes'in' Astsubay Çavuş Emrah Varlı eşliğinde yaptığı gösteri, tören alanına gelenler tarafından ilgiyle izlendi. Tören alanında, 'Nefes' tarafından, ileri itaat çalışması, eğitmeni ile kalp masajı, mekik ve şınav çalışması sergilendi.(DHA)