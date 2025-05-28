Nevşehir Belediyespor ve Metpack Alanya Yıldızları, Süper Lig Finali'nde Kapışacak

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off finaline yükselen Nevşehir Belediyespor ile Metpack Alanya Yıldızları oyuncuları, şampiyonluk kupası için finale çıkmanın sevincini yaşıyor.

Nevşehir Belediyespor kapatanı Hasari Erdoğan ile takım arkadaşı Cihan Korkmaz ve Metpack Alanya Yıldızları'nın kaptanı Vakıf Can Kılınç, final maçına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Hasari Erdoğan, bu spora Gaziantep'in Nizip ilçesinde başladığını, 15 yıldır hokey oynadığını belirterek "Gaziantep'in 10 yıllık şampiyonluk serüveni vardı, inşallah biz Nevşehir Belediyespor olarak şampiyonluğu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Sezon başında Gaziantep Polisgücü'nden Nevşehir Belediyespor'a transfer olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Nevşehir'e bir ay önce Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange 1 Turnuvası'nda Avrupa şampiyonluk kupasını götürdük, şimdi de süper lig şampiyonluk kupasını götürmek ve Avrupa'da devam etmek istiyoruz." dedi.

Cihan Korkmaz: "Kupayı alıp Nevşehir Belediye Başkanımıza teslim edeceğiz"

Nevşehir Belediyespor oyuncusu Cihan Korkmaz da şampiyonluk kupasını kazanacaklarına inandığını söyledi.

İleri uçta oynadığını ve 5-6 yıldır bu sporu yaptığını anlatan Korkmaz, "Perşembe günü güzel bir şampiyonluk maçı bizi bekliyor karşı taraf da iyi bir ekip. Onlar da kupayı istiyor biz de, iyi olan kazansın, diyorum. Perşembe günü inşallah kupayı alıp Nevşehir Belediye Başkanımıza teslim edeceğiz."

Vakıf Can: "Ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğimiz için çok mutluyuz"

Metpack Alanya Yıldızları'nın kaptanı Vakıf Can Kılınç da finale yükseldikleri için sevinçli olduklarını aktardı.

Finali de kazanarak şampiyon olmak istediklerini vurgulayan Kılınç, "Ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğimiz için çok mutluyuz." dedi.