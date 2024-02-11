Nevşehir Belediyespor, Bursa Yıldırımspor'a 2-0 mağlup oldu
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nevşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'a 2-0 mağlup oldu.
STAT: GAZİ
HAKEMLER: Erhan Kaya,Tufan Selvi, Hakan Tunç
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Mustafa - Aras, Umut, (Dk. 21 Berkay) (Dk. 76 Hüseyin), Alpay, Tuğcan (Dk. 76 Ömer),Bahadır, Caner, Ahmet, İbrahim, Ender, Osman (Dk. 59 Umut)
BURSA YILDIRIMSPOR: Mertcan - Oğuzhan, Doğanay (Dk. 80 Burak), Gökhan (Dk. 59 Furkan), Erdal, Mehmet, Rüştü, Hakan (Dk. 59 Çağlar), Emirhan, Ahmet (Dk. 80 Yusuf), Utku
GOLLER: Dk. 73 ve Dk. 74 Erdal ( Bursa Yıldırımspor)
SARIKARTLAR: Mehmet ( Bursa Yıldırımspor)
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Nevşehir Belediyespor sahasında konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'a 2-0 mağlup oldu.