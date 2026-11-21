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Model, dizi oyuncusu, eski kadın futbolcu ve kulüp başkanı Nevide Çiçek, teknik direktörlük kariyerine başladı. Çiçek, İstanbul 2. Amatör Lig ekiplerinden İstanbul Gençlergücü ile anlaşarak takımın başına geçti.

Futbolculuk kariyerinde kalecilik yapan, modellik ve güzellik yarışmalarındaki başarılarının yanı sıra oyunculukla da tanınan Nevide Çiçek, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İstanbul Gençlergücü Kulüp Başkanı Özgür Subaşı ile düzenlenen imza töreninde anlaşmaya varan Çiçek, kulüpte hem genç takım hem de A takımın teknik sorumluluğunu üstlenecek.

Futbolcuların gelişimine odaklanacak

Yeni görevinde genç futbolcuların gelişimine katkı sağlamayı ve A takımla başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefleyen Nevide Çiçek, futbol kariyerini bu kez saha kenarında sürdürecek. Modellikten kadın futbolunda kaleciliğe, kulüp başkanlığından teknik direktörlüğe uzanan farklı kariyeriyle dikkat çeken Çiçek, İstanbul Gençlergücü'nde yeni görevine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı