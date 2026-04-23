Nesrin Baş'tan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya

Nesrin Baş'tan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya
ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş, rakibi sakatlığından dolayı maça çıkamayınca altın madalya kazandı.

ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş, rakibi sakatlığından dolayı maça çıkamayınca altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'i 11-0, yarı finalde Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Alina Shevchenko'yu 12-1 teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdırdı. Nesrin, altın madalya için UWW takımında yer alan 2025 Avrupa şampiyonu Alina Shauchuk ile karşı karşıya geldi. 2023 bronz, 2024 altın ve 2025 yılında gümüş madalya kazanan Baş, Alina Shauchuk'un sakatlığı nedeniyle maça çıkamayınca altın madalyayla organizasyonu tamamladı.

NESRİN BAŞ: ALTIN MADALYAYI ÇOCUKLARA HEDİYE EDİYORUM

Altın madalyayı 23 Nisan dolayısıyla çocuklara armağan eden Nesrin Baş, "Çok çalıştım, çok emek verdim. Milli takım hocalarıma, sağlık ekibimize, kulübüm Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya, ikinci başkanımız Hakan Daltaban'a, canım hocama çok teşekkür ediyorum. Bu altın madalyayı 23 Nisan dolayısıyla bütün çocuklara hediye ediyorum" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e de teşekkür eden Nesrin, "Taha Akgül bizim ağabeyimiz. Bize sporculuktan beri ağabeylik yapıyor. Kamplara gelerek bizi motive ediyor. İnanıyorum ki beraber nice başarılar imza atacağız" sözlerini sarf etti.

TAHA AKGÜL: RAKİBİ FİNALE ÇIKMADI AMA ÇIKSA DA FARK ETMEZDİ

Nesrin Baş'ın madalyayı hak ettiğini söyleyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Rakibi finale çıkmadı ama çıksa da fark etmezdi. Farklı skorlarla finale kadar geldi, Allah hak edene bunu nasip eder. İkinci altınımız geldi. Yarın da finalimiz var. Ben sporcularımızın içinden gelen birisiyim. Olimpiyatlarda, bütün şampiyonalarda beraberdik. Hepsini çok iyi tanıyorum. Daha 3 günümüz var. İnşallah alnımızın akıyla ülkemize dönmek nasip olur" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Akgül, "Bu madalya Türk gençliğine, Türk çocuklarına armağan olsun. Derdimiz ihtiyacı olan çocuklara ulaşmak. Altyapımızla çok ilgileniyoruz. Ankara'da çocuklarımızın için düzenleyeceğimiz güreş festivaline de herkesi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor

Ateşkeste korkulan oldu! Başkentte patlama sesleri duyuluyor
Brent petrol yeniden 100 doları geçti

Orta Doğu'dan gelen haberle aniden uçuşa geçti
'Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi' iddiası

Hamaney'le ilgili İran'ı karıştıracak iddia! Bu yüzden gözükmüyormuş
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi

Bayram neşesi yerini dehşete bıraktı: Okul bahçesinde korku dolu anlar
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

23 Nisan ruhuna yakışmadı! CHP'lilerin çocuklara yaptıklarına bakın
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!

Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok

Cengiz Ünder'e büyük şok!
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
Sadettin Saran'dan Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt

Yasin Kol ve Galatasaray sorularına yanıt
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı

Ameliyat olacak: Sezonu kapattı!