Nesine 3.Lig 2.Grup'ta Malatya'da Hakem Belirlendi

Güncelleme:
12 Ekim Pazar günü Malatya Yeşilyurtspor ile Erciyes 38 FK arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi Ertuğrul Kösterelioğlu olarak belirlendi. Yardımcı hakemler Fatih Etirli ve Ali İmran Genli olacak.

Nesine 3.Lig 2.Grup altıncı haftada Malatya'da oynanacak Yeşilyurtspor- Erciyes 38 FK karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 3.Lig 2. Grup'ta oynanacak olan altıncı hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre, 12 Ekim Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan Malatya Yeşilyurtspor - Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü karşılaşmasını İstanbul Bölgesi Klasman Hakemi Ertuğrul Kösterelioğlu yönetecek. Kösterelioğlu'nun yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemleri Fatih Etirli ile Ali İmran Genli yapacak. Karşılaşmada, Bölgesel Hakem Burak Sarıgöl ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Malatya Yeşilyurtspor - Erciyes 38 Futbol Spor karşılaşması 12 Ekim Pazar günü saat 14.30'da oynanacak. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
