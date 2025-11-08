Haberler

Nesine 3. Lig 10. Haftası Başladı

Güncelleme:
Nesine 3. Lig'in 10. haftası, gruplarda yapılan 6 karşılaşma ile birlikte başladı. İşte alınan sonuçlar: İnkılap Futbol-Galataspor 0-0, Suvermez Kapadokyaspor-Niğde Belediyespor 1-3, Yozgat Belediyesi Bozokspor-Giresunspor 2-0, Sebat Gençlikspor-Karabük İdmanyurdu 4-1, Orduspor 1967-Amasyaspor 1-0, Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Tire 2021 FK 0-1.

Nesine 3. Lig'in 10. haftası, gruplarda yapılan 6 karşılaşmayla başladı.

Ligde alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Grup:

İnkılap Futbol-Galataspor: 0-0

2. Grup:

Suvermez Kapadokyaspor- Niğde Belediyespor : 1-3

3. Grup:

Yozgat Belediyesi Bozokspor- Giresunspor : 2-0

Sebat Gençlikspor-Karabük İdmanyurdu: 4-1

Orduspor 1967-Amasyaspor: 1-0

4. Grup:

Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Tire 2021 FK: 0-1

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Haberler.com
500
