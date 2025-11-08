Nesine 3. Lig 10. Haftası Başladı
Ligde alınan sonuçlar şu şekilde:
1. Grup:
İnkılap Futbol-Galataspor: 0-0
2. Grup:
Suvermez Kapadokyaspor- Niğde Belediyespor : 1-3
3. Grup:
Yozgat Belediyesi Bozokspor- Giresunspor : 2-0
Sebat Gençlikspor-Karabük İdmanyurdu: 4-1
Orduspor 1967-Amasyaspor: 1-0
4. Grup:
Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Tire 2021 FK: 0-1