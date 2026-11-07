Nesine 2. Lig'in 10. haftası 3 maçla başladı, MKE Ankaragücü 1-3 yenildi

Nesine 2. Lig'in 10. haftası 3 maçla başladı, MKE Ankaragücü 1-3 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Nesine 2. Lig'in 10. haftası gruplarda oynanan 3 maçla başladı. Kırmızı Grup'ta Serikspor-Ekinciler İskenderunspor 1-1, MKE Ankaragücü-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor 1-3, Beyaz Grup'ta Aliağa Futbol-Muşspor 0-0 sona erdi.
Nesine 2. Lig'in 10. haftası, gruplarda oynanan 3 maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Serikspor-Ekinciler İskenderunspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-3
Beyaz Grup:
Aliağa Futbol-Muşspor: 0-0
Kaynak: AA