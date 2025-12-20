Futbol: Nesine 2. Lig
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta 17. ve 18. haftanın maçları yapıldı. Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Aliağa Futbol ile 0-0 berabere kaldı. Beyaz Grup'ta ise 3 maç gerçekleştirildi. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Muğlaspor 0-0, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Sultan Su İnegölspor 2-3, Karaman FK ile Sincan Belediyesi Ankaraspor ise 1-1 berabere sonuçlandı.
Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 17. hafta 1 maçla, Beyaz Grup'ta ise 18. hafta 3 müsabakayla başladı.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Kırmızı Grup
Bursaspor-Aliağa Futbol: 0-0
Beyaz Grup
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Muğlaspor: 0-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sultan Su İnegölspor: 2-3
Karaman FK- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1