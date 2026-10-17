Nesine 2. Lig'de Fethiyespor, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı

Nesine 2. Lig'de Fethiyespor, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 7. haftasında Fethiyespor, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Fethiyespor'un gollerini 16 ve 33. dakikalarda Enes Şahin atarken, Ankaragücü'nün golleri 31. dakikada Atakan Güner ve 52. dakikada Enes Tepecik'ten geldi.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 7. haftasında Fethiyespor, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Bekir Doğan, Muhammed Yıldız, Alp Osman Karaosmanoğlu
Fethiyespor: Nurullah Aslan, Cengiz Demir, Şahan Akyüz, Muhammed Akarslan (Ramazan Çevik dk. 77), Burak Süleyman (İrfan Akgün dk. 77), Uğur Ayhan (Hüseyin Eray Karataş dk. 68), Bora Aydınlık, Cihan Kazan, Alberk Koç, Deniz Erdoğan, Enes Şahin (Mehmet Kaan Türkmen dk. 85)
MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Osman Çelik, Mert Can, Halil İbrahim Pehlivan, Mesut Emre Kesik, Enes Tepecik (Batuhan Gürsoy dk. 64), Yusuf Emre Gültekin (Arda Doğan dk. 64), Mahmut Tekdemir (Fatih Arhan dk. 17), Miraç Şimşek, Atakan Güner
Goller: Enes Şahin (dk. 16 ve 33) (Fethiyespor), Atakan Güner (dk. 31), Enes Tepecik (dk. 52) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Uğur Ayhan, Burak Süleyman (Fethiyespor), İsmail Çokçalış (MKE Ankaragücü)