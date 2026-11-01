Nesine 2. Lig'de 9. hafta sonunda Elazığspor ve 52 Orduspor liderliğe yükseldi

Nesine 2. Lig'de 9. hafta sonunda Elazığspor ve 52 Orduspor liderliğe yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 9. hafta tamamlandı. Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, GMG Kastamonuspor'u 5-0 yenerek puanını 22'ye çıkarıp averajla liderliğe yükseldi; Kırmızı Grup'ta 52 Orduspor FK, Erzincan Futbol Yatırımları AŞ'yi 1-0 yenerek maç fazlasıyla zirveye çıktı.
Nesine 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, deplasmanda Gmg Kastamonuspor'u 5-0 yenerek puanını 22'ye çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi.
Kırmızı Grup'ta ise 52 Orduspor FK, deplasmanda Erzincan Futbol Yatırımları AŞ'yi 1-0 yenerek maç fazlasıyla en üst basamağa çıktı.
Ligde puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
Not: Adana Demirspor'un 51, Hatayspor'un 9 ve GMG Kastamonuspor ile Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol'un 3'er puanı silinmiştir.
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|9
|7
|1
|1
|27
|7
|20
|22
|2.MUŞSPOR
|9
|7
|1
|1
|29
|13
|16
|22
|3.GÜZİDE GEBZESPOR
|9
|6
|3
|0
|17
|8
|9
|21
|4.ALİAĞA FUTBOL
|9
|7
|0
|2
|19
|14
|5
|21
|5.İNEGÖL KAFKASSPOR
|9
|6
|1
|2
|17
|11
|6
|19
|6.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|9
|5
|3
|1
|20
|11
|9
|18
|7.ÇORLUSPOR 1947
|9
|5
|2
|2
|17
|9
|8
|17
|8.EFOR ÇAY ERBAASPOR
|9
|4
|1
|4
|19
|15
|4
|13
|9.MENEMEN FK
|9
|4
|1
|4
|11
|10
|1
|13
|10.ISBAŞ ISPARTA 32
|9
|3
|2
|4
|16
|20
|-4
|11
|11.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|9
|2
|3
|4
|15
|14
|1
|9
|12.ANKARASPOR
|9
|3
|0
|6
|11
|16
|-5
|9
|13.SEBATSPOR
|8
|2
|2
|4
|14
|15
|-1
|8
|14.SOMASPOR
|8
|2
|1
|5
|10
|18
|-8
|7
|15.GMG KASTAMONUSPOR
|9
|2
|1
|6
|7
|26
|-19
|4
|16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|9
|0
|0
|9
|4
|21
|-17
|-3
|17.HATAYSPOR
|9
|1
|1
|7
|4
|17
|-13
|-5
|18.ADANA DEMİRSPOR
|9
|2
|1
|6
|7
|19
|-12
|-44
Kırmızı Grup
Not: MKE Ankaragücü, Serikspor, Sultan Su İnegölspor ile Ekinciler İskenderunspor'un üçer puanı silinmiştir.
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.52 ORDUSPOR FK
|9
|7
|0
|2
|20
|9
|11
|21
|2.SAKARYASPOR A
|8
|6
|1
|1
|18
|10
|8
|19
|3.ADANA 01 FK
|9
|5
|3
|1
|18
|12
|6
|18
|4.ANKARA DEMİRSPOR
|9
|5
|2
|2
|26
|12
|14
|17
|5.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI
|8
|4
|3
|1
|15
|10
|5
|15
|6.KCT 1461 TRABZON FK
|9
|4
|3
|2
|18
|14
|4
|15
|7.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|14
|8.12 BİNGÖLSPOR
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|1
|13
|9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|8
|3
|2
|3
|16
|13
|3
|11
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|8
|3
|2
|3
|10
|15
|-5
|11
|11.KÜTAHYASPOR
|9
|3
|1
|5
|13
|18
|-5
|10
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|8
|2
|4
|2
|14
|10
|4
|7
|13.SERİKSPOR
|9
|2
|2
|5
|9
|15
|-6
|5
|14.FETHİYESPOR
|8
|1
|2
|5
|7
|14
|-7
|5
|15.KIRKLARELİSPOR
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
|16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|8
|1
|2
|5
|9
|15
|-6
|2
|17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR
|8
|0
|1
|7
|5
|25
|-20
|-2
Kaynak: AA