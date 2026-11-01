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Nesine 2. Lig'de 9. hafta sonunda Elazığspor ve 52 Orduspor liderliğe yükseldi

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Nesine 2. Lig'de 9. hafta tamamlandı. Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, GMG Kastamonuspor'u 5-0 yenerek puanını 22'ye çıkarıp averajla liderliğe yükseldi; Kırmızı Grup'ta 52 Orduspor FK, Erzincan Futbol Yatırımları AŞ'yi 1-0 yenerek maç fazlasıyla zirveye çıktı.

Nesine 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, deplasmanda Gmg Kastamonuspor'u 5-0 yenerek puanını 22'ye çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi.

Kırmızı Grup'ta ise 52 Orduspor FK, deplasmanda Erzincan Futbol Yatırımları AŞ'yi 1-0 yenerek maç fazlasıyla en üst basamağa çıktı.

Ligde puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR97112772022
2.MUŞSPOR971129131622
3.GÜZİDE GEBZESPOR9630178921
4.ALİAĞA FUTBOL 97021914521
5.İNEGÖL KAFKASSPOR96121711619
6.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR95312011918
7.ÇORLUSPOR 19479522179817
8.EFOR ÇAY ERBAASPOR94141915413
9.MENEMEN FK94141110113
10.ISBAŞ ISPARTA 32 93241620-411
11.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR9234151419
12.ANKARASPOR93061116-59
13.SEBATSPOR 82241415-18
14.SOMASPOR82151018-87
15.GMG KASTAMONUSPOR9216726-194
16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL9009421-17-3
17.HATAYSPOR9117417-13-5
18.ADANA DEMİRSPOR 9216719-12-44
Not: Adana Demirspor'un 51, Hatayspor'un 9 ve GMG Kastamonuspor ile Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.52 ORDUSPOR FK97022091121
2.SAKARYASPOR A86111810819
3.ADANA 01 FK95311812618
4.ANKARA DEMİRSPOR952226121417
5.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI 84311510515
6.KCT 1461 TRABZON FK94321814415
7.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR94231312114
8.12 BİNGÖLSPOR9342109113
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ83231613311
10.KARACABEY BELEDİYESPOR 83231015-511
11.KÜTAHYASPOR 93151318-510
12.MKE ANKARAGÜCÜ8242141047
13.SERİKSPOR9225915-65
14.FETHİYESPOR8125714-75
15.KIRKLARELİSPOR8125614-85
16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR8125915-62
17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR8017525-20-2
Not: MKE Ankaragücü, Serikspor, Sultan Su İnegölspor ile Ekinciler İskenderunspor'un üçer puanı silinmiştir.

Kaynak: AA
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