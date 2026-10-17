Nesine 2. Lig'de 7. hafta, Kırmızı ve Beyaz gruplarda oynanan 5 maçla başladı

Nesine 2. Lig'de 7. hafta, Kırmızı ve Beyaz gruplarda oynanan 5 maçla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'in 7. haftası oynanan 5 maçla başladı. Kırmızı Grup'ta KCT 1461 Trabzon FK, Sultan Su İnegölspor'u 2-1 yenerken; Beyaz Grup'ta Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.
Futbolda Nesine 2. Lig'in 7. haftası, oynanan 5 maçla başladı.
Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
KCT 1461 Trabzon FK-Sultan Su İnegölspor: 2-1
Fethiyespor-MKE Ankaragücü: 2-2
Beyaz Grup:
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor- Hatayspor : 4-2
Menemen FK-Güzide Gebzespor: 0-1
Seza Çimento Elazığspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 3-0
Kaynak: AA