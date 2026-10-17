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Nesine 2. Lig'de 7. hafta, Kırmızı ve Beyaz gruplarda oynanan 5 maçla başladı

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Nesine 2. Lig'in 7. haftası oynanan 5 maçla başladı. Kırmızı Grup'ta KCT 1461 Trabzon FK, Sultan Su İnegölspor'u 2-1 yenerken; Beyaz Grup'ta Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.

Futbolda Nesine 2. Lig'in 7. haftası, oynanan 5 maçla başladı.

Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

KCT 1461 Trabzon FK-Sultan Su İnegölspor: 2-1

Fethiyespor-MKE Ankaragücü: 2-2

Beyaz Grup:

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor- Hatayspor : 4-2

Menemen FK-Güzide Gebzespor: 0-1

Seza Çimento Elazığspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 3-0

Kaynak: AA
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