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Nesine 2. Lig'de 33. Hafta Müsabakaları Sona Eriyor

Nesine 2. Lig'de 33. Hafta Müsabakaları Sona Eriyor
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Nesine 2. Lig normal sezonu sona ermek üzere. Beyaz ve Kırmızı Grup liderleri doğrudan 1. Lig'e yükselecekken, play-off'a katılacak takımlar da belli olacak. Son 3 sırada yer alacak ekipler ise 3. Lig'e düşecek.

Normal sezonun bitimine 2 haftanın kaldığı Nesine 2. Lig'de 33. hafta müsabakaları yarın sona erecek.

Beyaz ve Kırmızı Grup liderlerinin doğrudan 1. Lig'e yükseleceği Nesine 2. Lig'de liderleri takip eden beşer ekip, play-off'ta mücadele edecek. Play-off'ta bir takım daha 1. Lig vizesi alacak. Gruplarında son 3 sırayı alacak ekipler ise 3. Lig'e düşecek. Bugünkü Somaspor-Ankara Demirspor karşılaşması dışındaki 33. hafta müsabakaları yarın saat 15.00'te başlayacak.

Beyaz Grup

2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 haftaya Batman Petrolspor'un 2 puan önünde giren Sarıyer'in geçen hafta olduğu gibi bu hafta da 1. Lig'e çıkmayı garantileme ihtimali bulunuyor.

GMG Kastamonuspor, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK ve Altınordu'nun play-off'u garantilediği grupta Beykoz Anadoluspor ve İskenderunspor, play-off için mücadelesini sürdürüyor.

Afyonspor ve Altay'ın veda ettiği ligden düşecek son takım, Karaköprü Belediyespor veya Kepezspor olacak.

Kırmızı Grup

Kırmızı Grup'ta son 2 haftaya 68 puanla lider giren Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'u 67 puana sahip Motolux 68 Aksarayspor takip ediyor.

Çimentaş Elazığspor, Menemen FK, Artı Değer Vanspor FK ve Beyoğlu Yeni Çarşı, play-off barajında yer alıyor.

Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un dışında lige veda edecek 3. takım, Belediye Derincespor, Diyarbekirspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan biri olacak.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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